إطلاق اسم الشهيد البطل “أحمد زيدان” على مقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر

أشرف القائد الجهوي للدرك الوطني بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، يوم الخميس 17 أوت 2023، على تسمية كل من مقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر، باسم الشهيد البطل “أحمد زيدان”، ومقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالرغاية، باسم الشهيد البطل “بورعدة بوعلام”.

وهذا بحضور إطارات الناحية وأفراد من عائلتي الشهيدين، في ختام الحفل تم تسليم هدايا رمزية لعائلتي الشهيدين تقديرا وعرفانا بتضحياتهما وتضحيات كل المجاهدين والشهداء.

ويأتي هذا إحياءً لليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 1956، وتطبيقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتسمية الوحدات والهياكل العسكرية بأسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير.

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