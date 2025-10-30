إطلاق اسم المجاهد بادي محمد الواسيني  على المقر الرئيسي للمديرية العامة للجمارك

أشرف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد بمعية اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك اليوم الخميس على مراسم تسمية المقر الرئيسي للمديرية العامة للجمارك باسم المجاهد والإطار السامي في الجمارك المرحوم” بادي محمد الواسيني”، وذلك في إطار إحياء الذكرى “71” لاندلاع الثورة التحريرية (1954_2025) .

حيث جرت فعاليات هذا الحفل بحضور كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق، والمديرين العامرن للامن الوطني، والحماية المدنية،وإدارة السجون، وإعادة الإدماج ، وممثل عن قيةدة الدرك الوطني إلى جانب الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك وعدد من ممثلي الاسرة الإعلامية.

وتضمن برنامج هذا الحدث_ حسب بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك_ تدشين اللوحة التذكارية الخارجية للمقر، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري والذي يحمل اسم المجاهد المرحوم، تلا ذلك تقديم نبذة تعريفية عن مسيرة الفقيد الجهادية والمهنية، واختتمت المراسم بتكريم عائلته والتقاط صورة تذكارية جماعية.

وأشارت المديرية العامة للجمارك، في بيانها، ان هذا الإحتفاء تاكيد على حرصها الدائم على تخليد المناسبات الوطنية المجيدة ، وترسيخ قيم الوفاء والإعتزاز بتاريخ الوطني في نفوس منتسبيها، واستلهام الدروس والعبر من بطولات جيل الثورة الخالدة عرفانا بتضحياتهم الجسام من أجل تحرير الوطن واسترجاع السيادة الوطنية.

ج.ق