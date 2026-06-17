أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النسخة التجريبية (بيتا) للأرضية الرقمية الخاصة بالإطار الوطني للشهادات والمؤهلات (CNC) ، وهو أداة لوصف وتصنيف شهادات التعليم والتكوين العالي بناءً على مستويات واصفات الكفاءات، ومكتسبات التعلم (المعارف، المهارات، السلوكيات، الاستقلالية - المسؤولية، والتواصل) المرتبطة بكل شهادة جامعية.

ويهدف هذا الإطار إلى تصنيف الشهادات والمؤهلات التعليمية، تحديد مستويات التكوين والكفاءات. تسهيل مقارنة الشهادات وطنياً ودولياً، ربط التعليم بسوق العمل والكفاءات المهنية، توضيح المعارف والمهارات المكتسبة. في كل مستوى دراسي.

ويمثل إطلاق الأرضية الرقمية للإطار الوطني للشهادات والمؤهلات (CNC) لبنةً أساسية في بناء منظومة تعليمية. عالية شفافة وموثوقة، و بناء جسر يربط بين مخرجات الجامعة والاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني. و يضمن للمتخرجين اعترافاً بكفاءاتهم ويسهل حركيتهم المهنية على المستويين الوطني والدولي.

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