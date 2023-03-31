إطلاق الإحصاء العام للفلاحة في هذا الموعد

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، عن إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة شهر أكتوبر المقبل.

وكشف الوزير، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص غلاف مالي لهذه العملية قدره 5ر789 مليون دج.

وأوضح هني أنه سيتم تعبئة ما يقارب 11 ألف شخص بما في ذلك 8000 محقق ميداني، لإنجاز عملية الاحصاء على المستوى الوطني.

وتأتي العملية تكملة لمسار الإحصاءات العامة للفلاحة المنجزة سنتي 1973 و2001.

ويهدف الإحصاء، إلى قديم جميع المعطيات حول القطاع الفلاحي، لاسيما الهياكل الفلاحية والفلاحين.

كما كشف في ذات السياق أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خاص بإنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به، خصوصا تلك المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية.