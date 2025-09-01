إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير زراعة الزعفران وتعميمها بالجزائر

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير زراعة الزعفران في الجزائر وتعميمها.

وتمثل مبادرة تنظيم وتطوير زراعة الزعفران في الجزائر وتعميمها، أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية. فهي تعد نموذجا متقدما للتعاون في المجالات الحيوية. وكذا ترجمة لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى مشاريع إقتصادية واعدة إذ يجمع الخيار المنتهج بين الطموح العلمي التطبيقي والواقع الاقتصادي الملموس.

كما تم توقيع إتفاقية تعاون بين القطاعين الوزاريين، تهدف إلى تنظيم وتطوير زراعة الزعفران وتعميمها في الجزائر. تضم وتشمل مؤسسات بحثية وعلمية من كلا القطاعين. حيث تهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تنظيم شعبة الزعفران تنظيما تقنيا حسب الدليل التقني الذي تم إعداده تحقيقا لإنتاج نوعي وكمي. بالإضافة كذلك إلى وضع مخطط إعتماد تشاركي بين القطاعين الوزاريين لإنتاج بذور الزعفران مطابقة للمعايير المعتمدة. وضع ترتيبات تتبع أصول بذور الزعفران عبر مختلف الأجيال. ناهيك عن المرافقة من أجل حصول المؤسسات المعنية على الاعتماد والمطابقة وفق المعايير الدولية.

وسيساهم هذا النشاط التشاركي في تعزيز مكانة الجزائر على الخريطة العلمية والتكنولوجية العالمية. ويفتح المجال أمام مبادرات مماثلة في قطاعات زراعية أخرى تتمتع بها بلادنا بمزايا تنافسية.

