إطلاق البطاقة الالكترونية للاستفادة من الأدوية لغير المؤمّنين اجتماعيا غدا

ستشرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، غدا الإثنين على مراسم الإطلاق الرسمي للبطاقة الالكترونية للإستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا.

ويأتي استصدار بطاقة الشفاء الالكترونية الخاصة بغير المؤمّنين اجتماعيا تتويجا لمسار متكامل من الجهود والعمل الدؤوب الذي قادته وزارة التضامن الوطني. وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمّ إعداد النصوص التنظيمية، وضبط الإجراءات العملية. بما يضمن نجاعة التطبيق، شفافية الاستفادة، وسهولة الولوج إلى هذا الحق الاجتماعي الحيوي.

وجدير بالذكر أنه منذ شهر جويلية من السنة الماضية، أصبح بإمكان غير المؤمّنين اجتماعيا الاستفادة المجانية من الأدوية، بعد إيداع ملف على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الإقامة. التي تتكفل بتحويله إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لدراسته والفصل في طلبات الاستفادة. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الملف.