أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إطلاق البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025)

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنها وبالتعاون مع بنك الجزائر سيتم لأول مرة إطلاق البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع. وهذا خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) بقصر المعارض - الصنوبر البحري، من 4 إلى 10 سبتمبر.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه البطاقات عصرية وآمنة للمشاركين والزوار الدوليين على شكل باقات متعددة محددة السقف. بحيث يختار المستفيد الباقة الأنسب لاحتياجاته، سواء للدفع أو السحب.

وسيتم اعتماد إصدار البطاقة الكلاسيكية مسبقة الدفع كمرحلة أولى خلال معرض IATF، على أن يتم تعميمها عبر كامل التراب الوطني في الأيام القليلة المقبلة، كخطوة هامة نحو الشمول المالي وتقليص التعاملات النقدية، حسب المصدر نفسه.

