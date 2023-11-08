إطلاق البطاقة المهنية الإلكترونية للحرفي غدا

سيقوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش غدا الخميس بالإشراف رسميا على الإنطلاق الرسمي للبطاقة المهنية للحرفي الجديدة الإلكترونية.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وبمناسبة اليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع من نوفمبر من كل سنة. سيقوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش على الإطلاق الرسمي للبطاقة المهنية للحرفي الجديدة “الإلكترونية”. بمقر الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بسيدي فرج غدا الخميس.