أشرف وزير التربية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، بولاية تيبازة على إطلاق البطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية.

وفي كلمة له خلال اشرافه على مراسم إطلاق البطولة الوطنية للرياضات الجماعية، اشار الوزير أن هذه البطولة منظمة على مستوى جميع المؤسسات التربوية. عبر ولايات الوطن، وهي من تنظيم مديريات الرياضة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الجماعية.

كما أكد سعداوي أن إعطاء غشارة انطلاق البطولة الوطنية هذه، هو تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. التي وجهها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024، والتي أمر من خلالها إعادة تنظيم الرياضة المدرسية وتهيئتها لتكون فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية ورافدا من روافدها.

وأوضح الوزير أنه من ضمن توجيهات الرئيس التي تم تجسيدها من طرف وزارة التربية الوطنية. هي توظيف أساتذة متخصصين في الرياضة البدنية.

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