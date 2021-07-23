إطلاق البوابة الإلكترونية “مساهمة تيك” للتصريح والدفع الإلكتروني

أطلقت المديرية العامة للضرائب بوابة إلكترونية تحت إسم “مساهمة تيك” تتيح لدافعي الضرائب التصريح والدفع عبر الإنترنت.

وأشرف على إطلاق البوابة مديرة الضرائب آمال عبد اللطيف. بحضور إطارات من إدارة الضرائب ومؤسسات مصرفية وكذا مسددي الضرائب. حيث سيكون بإمكان الزبائن بدءا من اليوم التصريح والدفع عن بعد عبر “مساهمة تيك”. وأضافت المديرة لـ”وأج”، أن الإجراءات عن بعد ستتم بالتزامن والدفع عن طريق الانترنيت بواسطة البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية والخصم المباشر.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه العملية تأتي في إطار تنويع وسائل دفع الضرائب والرسوم وتحديث الخدمات المقدمة. ريثما يتم إنشاء مراكز ضريبية عبر كافة التراب الوطني و نشر نظام المعلومات “جباية تيك”. مشيرة إلى أن التسديد عن طريق البطاقة البنكية قد تم تسقيفه بمبلغ 5 ملايين دينار في مرحلة على أن يتم رفع المبلغ إذا استلزم الأمر ذلك. كما تم تحديد الدفع بطاقة “الذهبية” بمليون دينار جزائري.

وأشارت ذات المتحدثة، أنه تم إختيار وهران كموقع تجريبي لأن الولاية بها قباضتان للضرئب “وهران-شرق” و “وهران-غرب” ولا تتوفر لحد الآن على مراكز ضرائب أو مركز جواري للضرائب لتحسين جودة الخدمات. وسيتم تعميم عملية التصريح والدفع عبر الإنترنت بتطبيق “جباية تيك” بالولايات التي ليس لديها مراكز ضرائب. وذلك لتجنيب دافعي الضرائب من التجمع في قباضات الضرائب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا.