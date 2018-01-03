إطلاق التسجيلات في صيغة LPA الأسبوع المقبل

بالتزامن مع نشر المرسوم المنظم للعملية في الجريدة الرسمية

قيمة الشطر الأول ستتراوح بين 20 و25٪

المشروع سينطلق بـ40 ولاية وقرابة 1500 شقة بكل ولاية و2000 في العاصمة

تشرع وزارة السكن، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، في عملية استقبال ملفات الراغبين في التسجيل بصيغة LPA عقب إصدار المرسوم المنظم لذلك بالجريدة الرسمية مباشرة، حيث ستتم العملية على المستوى المحلي بالبلديات والدوائر، أين سيسبق ذلك لقاءً لوزير القطاع بمديري السكن المحليين لبحث العملية وتحديد معالم المشروع.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ النهار، عن انطلاق عملية التسجيل في الصيغة الجديدة للسكن LPA، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بالدوائر أو البلديات لغربلة الملفات تحت إشراف مديري السكن، الذين سيكون لهم دور المشرف والمتابع لمشاريع هذه الصيغة، في حين سيتم تحديد قيمة الشطر الأول بالتنسيق بين السلطات المحلية والمقاول المشرف على المشروع.

وستتراوح قيمة الشطر الأول بين 20 و25 من المئة حسب كل ولاية، حيث أن إجراءات إطلاق المشاريع جاهزة على مستوى 40 ولاية، بمعدل ألف إلى 1500 وحدة سكنية بكل ولاية، في حين سيتم إطلاق 2000 وحدة في العاصمة بالنظر للكثافة السكانية وحجم الطلب على السكن، في انتظار إطلاق مشاريع أخرى.

وأكدت مصادر «النهار»، بأن تسديد الشطر الأول لن يكون قبل انطلاق المشروع على أرض الواقع، حيث ستتم عملية متابعة المشروع بالتنسيق المباشر بين المقاول ومدير السكن للولاية.

وبخصوص الأموال المستحقة على المسجّلين في هذه الصيغة، فسيكون في إمكان من سيتم اختيارهم للاستفادة الاستعانة بالبنوك لتسديد الثمن المستحق دفعة واحدة بالتنسيق مع المقاول، بدل الدفع على أقساط كما هو الشأن بالنسبة للصيغ الأخرى على غرار «عدل» وLPP.

وسيتلقى المستفيدون من هذه الصيغة دعما من قبل الدولة لثمن الشقة يصل إلى 70 مليون سنتيم، يدفعها الصندوق الوطني للسكن، في حين يسدد صاحب الشقة الباقي على أقساط بالتنسيق بينه وبين المقاول صاحب المشروع.