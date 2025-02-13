أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم بالقطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله على إطلاق التكوين في الدكتوراه الخاصة بالرقائق الالكترونية مع تدشين المجمع البحثي الخاص بتصميم رقائق السيليكون الالكترونية.

وبالمناسبة أوضح الوزير أن القطاع يرمي من خلال إطلاق هذا التكوين إلى “توفير كتلة بشرية معيارية متخصصة في مجال تصميم الرقائق الالكترونية. تتولى مهمة تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتوجات قابلة للتسويق. تلبي الاحتياجات الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي”.

كما حث الطلبة الناجحين في مسابقة الدكتوراه الاستثنائية التي نظمت مؤخرا والبالغ عددهم 150 طالبا. على التعبير عن طاقاتهم الفكرية والإبداعية من أجل “تحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي على المستوى الوطني والإقليمي”، لاسيما -كما قال- في ظل “تكوين نوعي. تشرف عليه نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين. في مجال الرقائق الالكترونية”، إلى جانب “توفر الإمكانيات البيداغوجية”.

وبالمناسبة, دشن بداري المجمع البحثي والبيداغوجي التابع تنظيميا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الذي أشار مديره، محمد طرايش، الى أن الطلبة سيتلقون “تكوينا متميزا. يسمح لهم بتطوير قدراتهم في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية التي تعلب دورا محوريا في مجال الصناعة الإلكترونية”.