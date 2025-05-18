إطلاق الجائزة الأوروبية للمشاريع المبدعة للوقاية من المخدرات لسنة 2025
بقلم النهار أونلاين
أعلنت وزارة الشباب عن انطلاق التسجيلات للمشاركة في الجائزة الأوروبية للمشاريع المبدعة للوقاية من المخدرات لسنة 2025. التي تنظمها مجموعة “بومبيدو” التابعة لمجلس أوروبا.
تهدف هذه المسابقة المفتوحة للدول الأوروبية، وكذلك الدول الأعضاء في الشبكة الأورو متوسطية Med Net ، للتعاون في مجال مكافحة المخدرات والإدمان. بما فيها الجزائر. إلى إعطاء الأهمية والإعتراف بالدور الفعال الذي يلعبه الشباب. في خلق محيط أفضل وأكثر صحة للمواطنين، من خلال إنجاز مشاريع تحمل أفكارا مبدعة في مجالات الوقاية من المخدرات.
تجدون أدناه، جميع المعلومات المتعلقة بكيفية المشاركة في هذه المسابقة.باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع العلم أنه تمّ تحديد تاريخ 30 ماي 2025 كآخر أجل للترشح.
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