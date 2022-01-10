أعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة سامية موالفي، اليوم الإثنين، عن إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية للنظافة، ابتداء من اليوم.

وجاء ذلك، خلال إشراف الوزيرة، على مراسم اختتام الأيام الدراسية حول دور المجتمع المدني للتحسيس والوقاية من المخاطر الكبرى المتعلقة بالبيئة. وحضور المراسم، رئيس المرصد الوطني المجتمع المدني حمزاوي عبد الرحمن.

كما تم تنظيم هذه الأيام الدراسية، تحت الرعاية السامية للوزيرة، من طرف المعهد الوطني للتكوينات البيئية والمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة،

فيما كان الاختتام اليوم من العاصمة، بعد أن نظمت أيام دراسية على مستوى جهوى بكل من وهران، غرداية، سطيف والبيض.

بالمناسبة أعلنت الوزيرة اليوم عن اطلاق الحملة الوطنية التحسيسية للنظافة ابتداء من اليوم.

كما ستعرف الحملة برنامج وطني ثري يهدف إلى المحافظة على المحيط وضمانبيئة سليمة وصحية. وكذا ترسيخ سلوكيات حضرية لدى المواطنات والمواطنين.

كما عرف اليوم كذلك تكريم عديد الهيئات والشخصيات التي تعمل جاهدة لخدمة البيئة في الجزائر.

هذا وعقدت وزيرة البيئة، الدكتورة سامية موالفي، مساء أمس الأحد، لقاء دوري جمعها ومع إطارات قطاع البيئة.

وحسب بيان لوزارة البيئة، تضمن اللقاء، مناقشة أهم الملفات على غرار ملف مشروعي المفرغة السابقة بواد السمار وتهيئة واد الحراش.

كما وجهت السيدة الوزيرة توجيهات تخص ضرورة الاسراع في دراسة مختلف الملفات. والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتخدم المواطن و البيئة.

طالع أيضا:

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp