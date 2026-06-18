إطلاق الحملة الوطنية لترشيد إستهلاك الطاقة

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة. وهذا خلال لقاء وطني جمع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بجمعيات حماية المستهلك وعدد من المؤسسات و الهيئات الناشطة في قطاع الطاقة.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أبرز عجال التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال قطاع الطاقة والطاقات المتجددة لتعزيز قدرات الإنتاج والنقل و توزيع الكهرباء. بما يضمن استمرارية الخدمة و تلبية الطلب المتزايد لا سيما في فصل الصيف. الذي يشهد عادة ارتفاعا محسوسا في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أن نجاح هذه الجهود يبقى مرتبطا أيضا بمدى مساهمة المواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة. باعتبار أن الاستعمال العقلاني للكهرباء يعد عاملا أساسيا للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. و ضمان استمرارية الخدمة و جودتها لفائدة الجميع”.

وتركز حملة 2026 على الاستعمال العقلاني لأجهزة التكييف وضبطها على درجات حرارة مناسبة. - ترشيد استخدام الإنارة والاستفادة من الإضاءة الطبيعية كلما أمكن. إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستعملة وعدم تركها في وضعية الاستعداد. بالإضافة كذلك إلى اقتناء واستعمال الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة الطاقوية العالية.

كما دعت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة كافة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف المؤسسات والهيئات إلى الانخراط الفعّال في هذه الحملة الوطنية. انطلاقاً من أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية جماعية. وسلوك حضاري يساهم في الحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية، ودعم استقرار المنظومة الكهربائية، وتعزيز التنمية المستدامة.

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