إطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي

أعلنت وزارة الصناعة، عن إطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي لعيد الأضحى 2026 تحت الشعار “من الأضحية إلى المصنع… جلد أضحيتك قيمة لا تُهدر”.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه وفي كل عيد أضحى، تتحول ملايين الجلود إلى مورد اقتصادي وصناعي هام. يمكن أن يساهم في دعم الإنتاج الوطني وحماية البيئة.

حيث تتحول جلود الأضاحي من بقايا موسمية إلى مادة أولية تدخل في صناعة منتجات وطنية من الجلد والنسيج.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى المحافظة على جلد الأضحية، والقيام بتمليحه وتجفيفه بالشكل الصحيح، ثم تسليمه إلى نقاط الجمع المخصصة.

مشيرة إلى أن هذه المساهمة البسيطة تدعم الاقتصاد الوطني، والصناعة الجزائرية، وتدخل في تثمين الموارد المحلية، والتقليل من الاستيراد، وترقية الاقتصاد الدائري وحماية البيئة.