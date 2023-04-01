إعــــلانات
الوطني

إطلاق الحملة الوطنية للتضامن لمساعدة العائلات المحتاجة

بقلم نادية بن طاهر
إطلاق الحملة الوطنية للتضامن لمساعدة العائلات المحتاجة
  • 61
  • 0

إنطلقت أمس الجمعة، بالعاصمة، رسميا، الحملة الوطنية تضامن رمضان برنامج “بنك الاطعام الجزائري”.

وتهدف الحملة، الى تقديم العون والمساعدات للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أشرف على الإنطلاق الرسمي لهذه الحملة التي نظمتها جمعية “سيدرا” رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم.

وتسعى هذه الحملة الى تقديم يد العون للعائلات المحتاجة والفقيرة، وذلك عن طريق “توزيع طرود غذائية وتبرعات مالية “.

وأشاد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في تصريح للصحافة بمثل هذه المبادرات التضامنية لاسيما خلال الشهر الفضيل.

واضاف بن براهم أن الحملة أثبتت مرة اخرى وجود تعبية وتجند كبير لشباب الأحياء الشعبية تطوعا لإنجاح أي عمل تضامني.

كما حيا دعم السلطات المحلية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص لهذه المبادرة التضامنية.

وشدد بن براهم على ضرورة “التزام الجمعيات والشباب المتطوع المجند للعمل في هذه المبادرة. بحفظ كرامة المستفيدين ومراعاة أخلاقيات العمل التضامني”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/1ekNE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر