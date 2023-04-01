إطلاق الحملة الوطنية للتضامن لمساعدة العائلات المحتاجة

إنطلقت أمس الجمعة، بالعاصمة، رسميا، الحملة الوطنية تضامن رمضان برنامج “بنك الاطعام الجزائري”.

وتهدف الحملة، الى تقديم العون والمساعدات للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أشرف على الإنطلاق الرسمي لهذه الحملة التي نظمتها جمعية “سيدرا” رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم.

وتسعى هذه الحملة الى تقديم يد العون للعائلات المحتاجة والفقيرة، وذلك عن طريق “توزيع طرود غذائية وتبرعات مالية “.

وأشاد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في تصريح للصحافة بمثل هذه المبادرات التضامنية لاسيما خلال الشهر الفضيل.

واضاف بن براهم أن الحملة أثبتت مرة اخرى وجود تعبية وتجند كبير لشباب الأحياء الشعبية تطوعا لإنجاح أي عمل تضامني.

كما حيا دعم السلطات المحلية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص لهذه المبادرة التضامنية.

وشدد بن براهم على ضرورة “التزام الجمعيات والشباب المتطوع المجند للعمل في هذه المبادرة. بحفظ كرامة المستفيدين ومراعاة أخلاقيات العمل التضامني”.