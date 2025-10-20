أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق الحُلة الجديدة للصالون الدولي للكتاب “سيلا 2025″، في طبعته 28.

وستحمل هذه الطبعة شعار “الكتاب ملتقى الثقافات”، بينما سيكون ضيف هذه الطبعة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسيتم تنظيم هذه الطبعة المميزة من صالون الكتاب الدولي، في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر 2025، إلى غاية 8 نوفمبر 2025، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

ويتم تنظيم الصالون الدولي للكتاب، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكشف محافظ الصالون الدولي للكتاب، محمد إقرب، في ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية، أنّ الصالون يمتدّ على مساحة 23 ألف متر مربع. بمشاركة 1255 عارضًا من 49 دولة موزعين على 555 جناحًا. متوقعًا استقبال نحو خمسة ملايين زائر.

وأشار إلى أنّ موريتانيا ستكون ضيف الشرف، من خلال برنامج ثقافي يجمع الأدب والموسيقى والحوار الحضاري. فيما يضم البرنامج العام 250 كاتبًا من الجزائر والعالم وفضاءات مخصّصة للأطفال على مساحة 600 متر مربع.

وأكد المحافظ أن الشعار يعكس رغبة الجزائر في جعل الكتاب أداة للدبلوماسية الثقافية ومجالًا لمواجهة التمييز والكراهية.

مشيرًا إلى برمجة ملتقى دوليًا حول اسهام الجزائر في الحضارة الإنسانية، يوم 4 نوفمبر. بمشاركة مفكرين من شتى انحاء العالم، إضافة إلى جوائز لأحسن جناح وللكتّاب الشباب.