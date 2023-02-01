إطلاق الدفع عبر الإنترنت للأنشطة الرياضية والترفيهية

حققت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر سنة 2022 نموا بنسبة 62.40 بالمئة على مدار سنة واحدة. نتيجة تنويع الخدمات والنشاطات التي تسمح بهذا النوع من الدفع. وكذلك الزيادة المعتبرة في عدد التجار عبر الإنترنت.

وأشارت حصيلة مجمع النقد الآلي إلى زيادة بثلاثة أرقام “150.14 بالمئة” في الدفع عبر الإنترنت بالنسبة للخدمات المقدمة من كبار مقدمي الخدمات. “شركات توزيع المياه والغاز والكهرباء” بإجمالي 302273 معاملة في سنة 2022 مقابلة 120841 معاملة في سنة 2021.

كما سجّل المجمع زيادة بـ 79.45 بالمئة في الدفع الإلكتروني لشراء البضائع عبر الإنترنت بإجمالي 24169 معاملة خلال سنة 2022 منها 2938 معاملة لشهر جوان فقط.

وحسب التقرير فقد برز نشاط جديد في مجال الدفع الإلكتروني تم إطلاقه شهر ماي وهي الخدمات المتعلقة بالرياضة والترفيه. بحيث تزامن مع مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم وتنظيم الطبعة 19 للألعاب المتوسطية في وهران.

كما سجل هذا النشاط 152.925 عملية تجارية خلال السنة الماضية. كانت الذروة خلال شهر جوان 2022 (63.292 عملية) وذروة أخرى شهر سبتمبر (43.001 عملية دفع). في حين عرفت الخدمات الإدارية إنخفاضا في نسبة التعاملات عبر الشبكة قدرها -1.08 بالمائة. بحيث انخفضت من 153.957 عملية دفع إلكتروني سنة 2022 مقابل 155.640 عملية خلال سنة 2021.

وجرت هذه التعاملات عبر تجار الأنترنت المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة ما بين البنوك (البيبنكية والذهبية)، إذ انتقل عدد المتعاملين من 153 متعامل بنهاية سنة 2021 إلى 291 متعامل إلكتروني بنهاية سنة 2022، أي بنسبة قدرها 90,19 بالمائة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور