أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة، التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جوائز القمة العالمية (WSA)، كما دعت إلى المشاركة فيها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجائزة تفتح أمام المؤسسات ورواد الأعمال الشباب الذين طوّروا تطبيقات. أو حلولًا رقمية تُبرز أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا على المجتمع.

وبخصوص شروط المشاركة ومعايير الترشح وأحكام الجائزة، فهي متاحة عبر الصفحة الرسمية للجائزة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الروابط التالية:

العربية:

https://www.unescwa.org/…/escwa-digital-arabic-content …

الإنجليزية:

https://www.unescwa.org/…/escwa-digital-arabic-content …

كما يتم إيداع ملفات الترشح حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، في أجل أقصاه 25 فيفري 2026، عبر الرابط التالي:

https://escwa.icnm.net/Signup/ESCWA-DAC/2025 /

هذا وأشارت مصالح الوزارة، أنه في إطار تنسيق ومتابعة المشاركة الجزائرية في هذه الدورة، على المترشحين إشعار مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسجيلهم في الجائزة، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور