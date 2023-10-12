إطلاق الرزنامة الوطنية للتلقيح وتحيين لقاح مدمج يحمي من 11 مرضا

أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق الرزنامة الوطنية للتلقيح لسنة 2023 ابتداء من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023. وهذا في إطار تعزيز حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التلقيح.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم تحيين هذه الرزنامة من خلال إدخال لقاح مدمج سيسمح مع اللقاحات الأخرى بالحماية ضد 11 مرضا يمكن الوقاية منه عن طريق التلقيح.

وختمت الوزارة بيانها بأنها تولي إهتماما كبيرا للبرنامج الموسع للتلقيح من خلال ضمان نجاعة و سلامة اللقاحات.