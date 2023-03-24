إطلاق الرسمي للتكوين القاعدي للفائزين في مسابقة الدكتوراه

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري إشارة الإطلاق الرسمي للتكوين القاعدي لفائدة المترشحين الفائزين في مسابقة الإلتحاق في التكوين في طور الدكتوراه. بعنوان السنة الجامعية 2022-2023.

وحسب بيان للوزارة، فإن إشارة الإنطلاق أشرف عليها الوزير عبر التحاضر المرئي عن بعد، مضيفا أن عدد الناجحين في المسابقة التي جرت في الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري الفارط هو 6010. في حين وصل عدد عروض التكوين إلى 824. موزعين على 14 ميدان منهم 51 بالمائة في ميدان العلوم و التكنولوجية و 49 بالمئة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأثناء مداخلته عرج الوزير على البرنامج الخاص بهذا التكوين. والذي يرتكز على أربعة (4) محاور رئيسية وهي الفلسفة, الإنجليزية, التعليمية وتكنولوجية الاعلام والاتصال. شاكرا في نفس الوقت كل المتدخلين في نجاح هذه المسابقات التي بلغ عددها 1632.

كما أضاف البيان، أن هذه المسابقات جرت في 91 مؤسسة جامعية مؤهلة لاحتضان هذا التكوين في الدكتوراه. منها 53 جامعة، 30 مدرسة عليا و 08 مراكز جامعية.