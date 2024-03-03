إطلاق الشبكة الجزائرية للبيئة والتغيرات المناخية

أطلقت أمس رسميا الشبكة الجزائرية للبيئة والتغيرات المناخية، في إطار أشغال ملتقى وطني حول البيئة الذي تحتضنه ولاية بشار. حيث تهدف هذه الشبكة إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة. ومكافحة آثار التغيرات المناخية على المستوى الوطني والإفريقي والعربي.

وتم الإعلان الرسمي على إنشاء هذه الشبكة التي تجمع نحو عشرين جمعية محلية ووطنية مشاركة في هذا الملتقى والناشطة في مجال حماية البيئة. بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم والأمين العام لوزارة الري عمر بوقروة. بالإضافة كذلك إلى السلطات المحلية و300 مشارك من مختلف جهات الوطن في هذا الملتقى الوطني. حول البيئة تحت شعار” حماية الحياة البرية …نحو بيئة أكثر تنوعا واستدامة” بمبادرة من المرصد الوطني للمجتمع المدني.

قال منسق هذه الشبكة عبد الرزاق مسعد، أن وضع هذه الشبكة يهدف أساسا إلى تكثيف جهود الجمعيات المحلية والوطنية في مجال حماية البيئة. وتحسيس المواطنين حول إشكالية التغيرات المناخية سواء على المستوى الوطني والإفريقي والعربي.

من جهته، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، أكد أن استحداث هذه الشبكة يندرج في إطار جهود المرصد لإشراك الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال في الجهود الوطنية لحماية البيئة. كما ستسمح للجمعيات المحلية والوطنية لتقديم اقتراحات في هذا الشأن وفي المجالات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

بدوره أشاد الأمين العام لوزارة الري عمر بوقروة بتنظيم مثل هذا اللقاء الذي يتضمن من بين محتويات أشغاله. مسألة نقص الموارد المائية بمنطقة الساورة وانعكاسه على الحياة البرية والنباتية. مستعرضا المشاريع التي بادر بها القطاع لمواجهة هذا النقص. مشيرا إلى المشروع العملاق لتحويل المياه الألبيانية من حقلي بوسير وقطراني بشمال ولاية بشار. لتموين بالمياه الصالحة للشرب بلديات كل من بشار والقنادسة. بالإضافة كذلك إلى المشروع الجديد لمحطة معالجة وتصفية المياه المستعملة ببشار والتي تصل قدرات معالجتها إلى أكثر من 55 ألف متر مكعب والتي ستوجه إعادة استعمالها للسقي الفلاحي وفي الصناعة.