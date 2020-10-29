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إطلاق الشبكة الوطنية لمكتبات المطالعة العمومية بولاية أدرار

فن وثقافة
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إطلاق الشبكة الوطنية لمكتبات المطالعة العمومية بولاية أدرار
بقلم م . فيصل

أشرفت وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة اليوم الخميس على إطلاق الشبكة الوطنية لمكتبات المطالعة العمومية بولاية أدرار.

وأوضح الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك أن هذه الشبكة ستشمل 42 مكتبة مطالعة رئيسية عمومية.

كما سيتمكن قراء الولايات المجاورة بالاستفادة من فضاءات وكتب من أي مكتبة أخرى.

وتسمح هذه العملية للمكتبات بتوحيد المعلومات حول الرصيد والبيبليوغرافيا.

وخلال زيارتها للولاية أشادت الوزيرة بما قامت به إدارة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار، خاصة ما تعلق بالرقمنة التامة في التعامل مع القراء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=912018

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