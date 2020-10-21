إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

تم، اليوم الأربعاء، إطلاق الصندوق الوطني المخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة.

تم اليوم تنظيم ورشة العمل التقنية الخاصة بتمويل المؤسسات الناشئة، start up، عقب إطلاق الصندوق الوطني المخصص لها.

وستسمح آلية التمويل الجديدة هذه لأصحاب المشاريع للشباب لتجنب الإجراءات البيروقراطية التي تشكل عقبات أمام التنمية الاقتصادية.

إطلاق الآلية الجديدة كان تحت اشراف ياسين وليد ، الوزير المنتدب المكلف الاقتصاد المعرفي و المؤسسات الناشئة.

حيث تم عقد جلسة عمل اهتمت بالحقائق التي يواجهها الشباب، حيث سيساهم ذلك في عملية إنجاح الإدماج الاقتصادي لمشاريع هؤلاء.