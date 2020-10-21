إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

تم، اليوم الأربعاء، إطلاق الصندوق الوطني المخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة.
تم اليوم تنظيم ورشة العمل التقنية الخاصة بتمويل المؤسسات الناشئة، start up، عقب إطلاق الصندوق الوطني المخصص لها.
وستسمح آلية التمويل الجديدة هذه لأصحاب المشاريع للشباب لتجنب الإجراءات البيروقراطية التي تشكل عقبات أمام التنمية الاقتصادية.
إطلاق الآلية الجديدة كان تحت اشراف ياسين وليد ، الوزير المنتدب المكلف الاقتصاد المعرفي و المؤسسات الناشئة.
حيث تم عقد جلسة عمل اهتمت بالحقائق التي يواجهها الشباب، حيث سيساهم ذلك في عملية إنجاح الإدماج الاقتصادي لمشاريع هؤلاء.
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