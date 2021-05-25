إطلاق الطبعةالاولى من برنامج سامسونج للابتكارSamsungInnovation Campus في الجزائر الذكاءالاصطناعي في برنامج التكوين

إطلاق الطبعةالاولى من برنامجسامسونجللابتكارSamsungInnovation Campus في الجزائر الذكاءالاصطناعي في برنامج التكوين

وهو برنامج يركز على تنمية2021/05/29باب التسجيلات يبقى مفتوحا إلى غاية المواهب في مجال الذكاءالاصطناعي.

في إطارنشاطاتها المتعلقةبالتكوين في المهن الخاصة بالرقمنة وكذا المهن المستقبلية، وبالشراكةمعGomycodeالجزائر،يطلق مكتب سامسونغ الجزائر النسخةالأولى من برنامج سامسونج للابتكارSamsungInnovation Campusوهيدورةتدريبيةلصالح 30مرشًحاولمدة240ساعةموزعةعلى9 أسابيع من الدروس.

وتركزالدورةعلى الذكاءالاصطناعي من أجل تطوير المعرفةوالمهارات اللازمة لمهنالمستقبل.

لمزيدمنالمعلومات،يتعينعلىالمترشحينزيارةصفحتيInstagramلSamsungAlgeriaوGomycodeAlgeriaأين يتاح لهم الدخول عبرالرابط والتسجيل مباشرة.

التدريب لمهنةالمستقبل الهدف من وراء هذا التكوين هوتمكين الأشخاص الذين لديهم شغف في مجال الذكاءالاصطناعي من الحصول على تكوين مطلوب كثيرافي قطاع يتميزبالإمكانيات العالية،وبالتالي فتح آفاق مهنيةجديدة لهم.

ويعكس البرنامج،رؤيةسامسونج المتمثلةفي تمكين الشباب من ولوج عالم الشغل القائم على التكنولوجيا الجديدة.

للتسجيل فيSamsungInnovation Campus، كلماعليك فعله هو إرسال طلبك عبر الإنترنت، والإجابة على بعض المعايير المعينة (التدريب والمهارات والمعرفةالعملية)،اجتيازمقابلةتحفيزية،بالإضافةإلىسلسلةمنالاختباراتلتقييمالمعرفةاللازمةفي المجالات مثلالإ

حصاء، الترميزوالمعارف الأخرى اللازمةلإكمال التكوين في الذكاءالاصطناعي.

يتضمن منهج هذا التكوين240ساعةمن دورات الذكاءالاصطناعي عبر الإنترنت وتمارين خاصة، معا لقيام بمشروع في نهاية التكوين مدته 9 أسابيع، ممايوفر للمرشحين تدريبًا في مجموعة من الموضوعات، بمافي ذلك المفاهيم الأساسيةللاحتمالات والإحصاءات والجبر الخطيوPython.

كماسيقوم المشاركون أيًضابأداءتمارين الترميز في العالم الحقيقي،وتنفيذبرامج الذكاءالإصطناعي (التعلم الآلي والتعلم العميق)، مع تعلم تطبيقاتها لحل مشاكل العالم الحقيقي،كل ذلكم عالاستفادةمن أدوات علوم البيانات قصدفهم المشهد.

وسيتمكن الطلاب المشاركون من تحديد واستكشاف التقنيات والخوارزميات الجديدة اللازمة للوظيفة المقدمة معتقد يمفهم طليقو خبرةعمليةلعمليةتصميم وتنفيذوإبلاغ نتائج مشروعالذكاءالاصطناعي.سيعمل البرنامج أيًضاعلى تحسين فرص العمل للمرشحين المشاركين من خلال تزويدهم بالتدريب العملي على التقنيات الجديدةمن خلال الدورات التدريبية عبرالإنترنت.

وقال مديرالتسويق لسامسونج الجزائر”بعدنجاح برنامج سامسونج للابتكار في الأسواق الأخرى ،يسعدنا ونفتخر بإطلاق النسخة الأولى من برنامج التدريب”

SamsungInnovationCampus”في الجزائر،بالتعاون معGomycode Algeria.تمت صميم البرنامج لتمكين المواهب الجزائرية ودعمهم للتقدم بشكل أسرع في حياتهم المهنيةفي قطاع واعدفي الجزائر.

تتماشى جهودنا مع رؤيةالجزائر لمواصلةالاستثمارفي التعليم والتدريب حتى يكون الشباب الجزائري ونعلى استعدادت امل وظائف المستقبل.

ستعمل أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية على إرساءالتحول للصناعات التقليدية والحياةاليومية في الجزائر والمنطقةوحول العالم.يهدف برنامج”

برنامج سامسونج للابتكارSamsungInnovationCampus” إلى دعم المهارات المحلية في التقنيات الجديدة، وبالتالي،وضع حجر في صرح التحول الرقمي في الجزائر على أساس الرؤية الخاصة ببناءاقتصاد قائم على المعرفة.