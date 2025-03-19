إطلاق الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، والطلبة الجامعيين، الذين تتميز أعمالهم بالأصالة و الأثر العلمي و الاقتصادي.

وتخص الجائزة مجالات العلوم والتكنولوجيا، العلوم الصحية والطبية الحيوية، البيئة والتنمية المستدامة. العلوم الإنسانية والاجتماعية، السلامة والامن المعلوماتي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن الطاقوي.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن إيداع طلبات الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر عبر الرابط : https://algerianpresidentaward.dz

أو بالمسح على رمز الاستجابة السريعة المرفق في الصورة. ابتداء من 23 مارس 2025 إلى غاية 19 أفريل 2025 على الساعة 23سا59.

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