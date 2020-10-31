إطلاق الطبعة الأولى لـ “منتدى النقل” يوم الإثنين المقبل

سيتم، يوم الإثنين المقبل، إطلاق الطبعة الأولى لمنتدى النقل تحت اشراف وزير النقل، لزهر هاني.

أفادت وزارة النقل، اليوم الأحد في بيان لها، أن وزير النقل سيشرف يوم الاثنين على إطلاق الطبعة الأولى لـ “منتدى النقل” على مستوى مقر الوزارة.

وأضافت الوزارة أن المنتدى يدخل ضمن الإستراتيجية الاتصالية لوزارة النقل، والذي ينظم شهريا لتدارس مختلف المواضيع و معالجة الإشكاليات القطاعية بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية و اجتماعية في البلاد.

وسينشط هذا المنتدى إطارات الوزارة، و خبراء وطنيون و دوليون، و القائمون على تسيير مختلف المؤسسات و الشركات القطاعية، ، والمتعاملون الاقتصاديون و الشركاء الاجتماعيون.

حيث ستتطرق الطبعة الأولى إلى إشكالية “النقل البحري للبضائع…أي آليات وحلول للحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج”.

وذلك بحضور مختلف المتعاملين والفاعلين في السلسلة اللوجيستية للنقل البحري للبضائع، نقل، تجارة، الصحة، الفلاحة، الجمارك، البنوك، ووسطاء الشحن و مختلف الشركاء الاجتماعيين.