إطلاق الطبعة الثالثة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات العاصمة

تعتزم مصالح ولاية الجزائر إطلاق الطبعة الثالثة لحملة التنظيف الكبرى، على مستوى مختلف أحياء وشوارع بلديات الولاية، مع نهاية الأسبوع الجاري.

حسب بيان لمصالح الولاية، تحت إشراف الوالي، محمد عبد النور رابحي، تنظم الطبعة الثالثة لحملة التنظيف الكبرى. على مستوى مختلف أحياء وشوارع بلديات العاصمة.

وأضاف البيان أن المؤسسة العمومية الولائية للنظافة وجمع النفايات المنزلية ومؤسسة “إكسترا نات”. تدعوان كافة الفاعلين في المجتمع المدني والمواطنين إلى “المشاركة القوية” في هذه المبادرة يومي 27 و28 ديسمبر. على مستوى كافة أحياء وشوارع بلديات الولاية.

وأكد البيان أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة ونظافة الأحياء. مع تشجيع قيم المواطنة والعمل الجمعوي. وكذا غرس روح التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.