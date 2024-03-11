تشرف وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، غدا الثلاثاء، على إطلاق الطبعة الثالثة لمُنتدى الفكر الثّقافي الإسلامي، تحت شعار “القيم الحضارية ورهانات المستقبل “.

وأوضحت الوزارة أن مراسم إطلاق الطبعة الثالثة لمُنتدى الفكر الثّقافي الإسلامي. ستكون ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بـقصر الثقافة مفدي زكريا.

وتُجرى فعاليات هذه الطبعة كل يوم ثلاثاء من هذا الشّهر الفضيل ويتضمن سلسة من الندوات والمحاضرات الفكرية. يقدمها كوكبة من الأساتذة والباحثين والمفكرين والمختصين في المجال.

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