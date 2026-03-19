إطلاق الطبعة الثامنة من الجائزة الكبرى آسيا جبار الرواية لسنة 2026

أعلنت المؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار عن فتح باب الترشح للطبعة الثامنة من الجائزة الكبرى آسيا جبار الرواية لسنة 2026. هذه التظاهرة الأدبية المرموقة التي تندرج في إطار تثمين الإبداع الروائي الجزائري. وتخليد مسيرة إحدى أبرز أعلام الأدب الجزائري.

وتعنى هذه الجائزة بالروايات المكتوبة باللغات العربية، الأمازيغية، أو الفرنسية. الصادرة عن دور نشر جزائرية على أن يكون تاريخ النشر من 14 أفريل 2024 إلى 18 أفريل 2026.

وقد حدد تاريخ إيداع الأعمال المرشحة ابتداء من 18 مارس إلى غاية 18 أفريل 2026 وذلك قبل الساعة الرابعة بعد الظهر. ويشترط أن تتسم الأعمال المترشحة بالأصالة والتميز في مضمونها ولم يسبق لها أن حازت على جوائز أخرى حفاظا على مصداقية المنافسة وقيم التميز.

كما تدعو المؤسسة دور النشر المعنية إلى إيداع إثنتي عشرة نسخة ونسخة إلكترونية. من كل عمل مرشح على مستوى مقرها الكائن بـ 50 شارع خليفة بوخالفة الجزائر العاصمة. ص ب 355 وذلك في جل أقصاه 15 أفريل 2026