إطلاق الطبعة 2 للحملة الوطنية لجمع الكراريس المستعملة وإعادة تدويرها

استقبل وزير التربية الوطنية، ا محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم بمقر الوزارة بالمرادية، وزيرة البيئة وجودة الحياة، ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، وعددًا من إطارات القطاعات المعنية.

في مستهل كلمته، أثنى وزير التربية، على الوعي الجماعي والالتزام الحضاري الذي شهدته مؤسساتنا التربوية نهاية الموسم الدراسي الماضي، من طرف التلاميذ الذين أبانوا عن وعي متميّز من خلال حرصهم على الحفاظ على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها، والتزامهم بتوجيهات الوزارة بضرورة تسليم الكراريس المستعملة إلى إدارة المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها.

كما توجّه الوزير بجزيل الشكر إلى أولياء التلاميذ، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في هذه العملية، وكذا إلى مختلف الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.

وفي ذات السياق، أكّد سعداوي على أهمية هذه الحملة، التي تحمل شعار “الحملة الوطنية لاسترجاع الكراريس المستعملة وإعادة تدويرها”. موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو جمع الكراريس والكتب القديمة والأدوات المدرسية التالفة. وتحويلها إلى منتجات جديدة عبر حلقات إنتاجية تشرف عليها وزارة البيئة. وذلك بغرض ترسيخ ثقافة الاسترجاع وترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة العامة لدى التلاميذ.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الشراكة والتنسيق بين مختلف القطاعات، مؤكّدا على دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في هذه الحملة. مع إشراك جمعيات أولياء التلاميذ، وجمعيات المجتمع المدني، بما فيها الكشافة الإسلامية الجزائرية. لضمان نجاح الحملة على في الميدان. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من السلوكات السلبية المرتبطة برمي الكراريس والكتب. مع ضمان إدخال جميع المخلفات الورقية والكراريس المستعملة المجمّعة داخل المؤسسات التربوية في دورة الاسترجاع وإعادة التدوير.

كما أكّد سعداوي على تأسيس لجنة عمل تنسيقية مستمرة تتابع وضع الآليات العملية للحملة على مستوى المؤسسات التربوية والولايات والبلديات. لضمان انطلاقة منظمة وناجحة مع بداية الامتحانات وإتمام جمع الكراريس والكتب المستعملة بكفاءة.

من جهتها أكّدت وزيرة البيئة وجودة الحياة التزام قطاعها الكامل بمواكبة وزارة التربية الوطنية في هذه العملية من خلال مديرياتها الولائية. وفروع الوكالة الوطنية للنفايات. لضمان تحويل المخلفات الورقية والكراريس المستعملة إلى منتجات قابلة للاستفادة الاقتصادية. بما يرسخ مبادئ الاستدامة البيئية ويلتزم القانون رقم 25-02 المؤرخ في 20 فبراير 2025 يعدل. ويتمم القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

كما أكّد السيد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب التزام قطاعه الكامل بدعم الحملة عبر شبكته من المتطوعين الشباب والمؤسسات والشركاء الجمعويين. لتنفيذ برامج عملية تشمل التوعية والتكوين والمرافقة وابتكار الأنشطة والفعاليات الميدانية. مع الاستفادة من دعم الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذه المبادرات.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل جهود الوزارات والقطاعات والمؤسسات المعنية لإنجاح الحملة. مع الإشارة إلى متابعة تنفيذ كل الإجراءات العملية الميدانية. بما يشمل: تجهيز فضاءات داخل المؤسسات التربوية لجمع الكراريس المستعملة والكتب غير الصالحة للاستعمال. ضمان التنسيق مع وزارة البيئة وجودة الحياة عن طريق مديرياتها الولائية ودور البيئة لنقل هذه المواد إلى حلقات إعادة التدوير. وإشراك جمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني في متابعة العملية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء، مؤكّدًا أن هذه العملية تشكل فرصة لتعزيز الاستفادة من المواد المجمعة. وإدخالها بشكل كامل في دورة الاسترجاع، ما يعكس صورة حضارية نظيفة لمؤسساتنا التربوية. ويترسخ من خلالها وعي التلاميذ بالقيم البيئية والسلوكية الصحيحة. ويؤكد التزام وزارة التربية الوطنية بقيادة المبادرات الرائدة في مجال التربية البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

