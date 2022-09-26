إطلاق المسابقة الدولية الرابعة لإحياء التراث الإسلامي

تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطار جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلاميالمسابقة الدولية الرابعة لإحياء التراث الإسلامي.

وحسب بيان للوزارة، فإن المسابقة والتي يتم تنظيمها تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جاءت تحت موضوع : ” التراث المخطوط لعلماء الجزائر.. دراسة وتحقيق”.

وأوضح البيان، أن المسابقة مفتوحة لكل الأشخاص الطبيعيين من داخل الوطن وخارجه. وتتمثل الشروط العامة للمشاركة في المسابقة فيما يلي:

أن تكون المشاركة في إطار موضوع المسابقة. وهو دراسة وتحقيق لواحد من المخطوطات العلمية لعلماء الجزائر من المشاهير أو من غير المشاهير.

كما يقدم البحث خصيصا للجائزة، وأن لا يكون قد نال به صاحبه جائزة سابقة. أو حصل به على درجة علمية، أو نشر سابقا، على أن يجسد هذا الشرط في تعهد مكتوب.

هذا ولا يحق للمترشحين الذين سبق وأن فازوا بجوائز في إطار هذه المسابقة المشاركة مجددا.

كما يجب أن يتمتع البحث المقدم للمسابقة بالمنهجية الأكاديمية والشروط والقواعد المعمول بها في فن تحقيق النصوص القديمة. والعزو للوثائق، وأيضا من حيث اعتماد المراجع وتبويب الفصول.

ويفضل أن تقدم البحوث باللغة العربية؛، وتقبل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ويقدم البحث فرديا، ويمكن أن يكون من فريق لا يتجاوز 03 أفراد، يتقاسمون الجائزة بالتساوي.

كما يجب على الباحث الاعتماد على المصادر الأمهات والمراجع الأساسية للتاريخ الجزائري. ويكون البحث المقدم بمقاس (21×29,7)، بنط 16 Traditional arabic وهامش 2.5 سم من كل جهة.

ويجب أن تكون العناوين الأساسية والفرعية ذات دلالة في المضمون وأن يراعي الاختصار المفيد. وأن يقدم الباحث في (قسم الدراسة) قراءة وافية للمصطلحات والإشارات والدلالات والرموز والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والوقائع والنوازل، والأحداث التاريخية المتعلقة بموضوع التحقيق. ولا مانع أن يكون للباحث رأي فيها شريطة أن يكون مدعما ذلك بأدلة علمية.

كما يجب أن يكون النص الأدبي أو الفقهي موضوع الدراسة والتحقيق، فريدا مكتشفا لأول مرة. أو لم يسبق أن نشر كاملا من قبل. ويجب أن تكون لغة البحث العلمي سليمة وأن تكون المصطلحات المعتمدة دقيقة.

هذا وتقيم هذه الأعمال من طرف لجنة علمية محكمة، تنشأ بقرار وزاري وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. ويوضع أجل 31 جويلية 2023 كآخر أجل لاستلام البحوث.

ويقدم كل مترشح بحثه في 5 نسخ، مرفقة بدعامة إلكترونية، مسجل عليها الموضوع كاملا، وملف شخصي يتكون من: وثيقة التعهد. واستمارة المشاركة والسيرة الذاتية للمترشح. ونسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر. وصورتان شمسيتان حديثتان، ونسخة من صك بنكي أو حساب بريدي.

وأشار البيان، إلى أن المسابقة مفتوحة إلى غاية 31 جويلية 2023. وللحصول على معلومات أكثر عليكم الاتصال على الأرقام التالية:

الهاتف: 16 44 48 21 213 00/ 72 44 48 21 213 00

الفاكس: 16 44 48 21 213 00

البريد الالكتروني: [email protected]

هذا وأشار البيان، إلى أن الأعمال المتوجة بجوائز تصبح ملكا للوزارة ولا يحق لأصحابها التصرف فيها، إلا بإذن كتابي منها.

وتحجب الجائزة إذا لم ترق البحوث المقدمة إلى المستوى العلمي الأكاديمي. وتسترجع إذا ثبت أن صاحبها قد نال ببحثه المقدم جائزة سابقة أو حصل به على درجة علمية أو نشر سابقا. أو تبين أن هذا العمل منتحل ليس لصاحبه أصلا.

كما يرسل البحث بقسميه “الدراسة والتحقيق”، مرفقا بملف المشاركة إلى وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف “مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق”. 04، نهج تيمقاد – حيدرة الجزائر.