إطلاق المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل وهذه شروطها

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن إطلاق المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل في نسختها الثالثة والخمسين (53)، طبعة 2024.

وأضحت الوزارة في بيانها أن المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل تعود من جديد في طبعتها لسنة 2024. والتي تمت صياغة موضوعها، المخصص في هذه الطبعة للتنمية المستدامة. من قبل الاتحاد البريدي العالمي كما يلي ” أكتب رسالة موجّهة للأجيال القادمة حول العالم الذي تودّ أن يرثوه”.

وتنظم هذه المسابقة سنويا في الجزائر من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبريد الجزائر. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. و الهيئةُ الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تُعتبر وسيلة ممتازة من أجل المساهمة في تطوير قدرات الأطفال في فن كتابة الرسائل. وكذا في صقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق استعمال الكلمات. كما تساهم كذلك على إبراز الدور الاجتماعي والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

هذه هي شروط المشاركة في المسابقة

للمشاركة في المسابقة يجب أن تكون الفئة العمرية للأطفال المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و15 سنة. مع وجوب تحرير الرسالة خطيا بإحدى اللغتين الوطنيتين: العربية أو الأمازيغية. كما يجب أن تحتوي الرسالة على التعريف بصاحب الرسالة (الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الوليّ. اسم المؤسسة التربوية مع ذكر الولاية التابعة لها)، التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام والتوقيع.

بالإضافة إلى ضرورة مشاركة نفس الطفل برسالة واحدة فقط، والتقيّد الصارم بالموضوع. وبعدد الكلمات المسموح بها على ألّا يتجاوز 800 كلمة.

وجدير بالذكر، أن الرسائل يتم ايداعها في الفترة الممتدة من يوم الأحد 18 فيفري 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 10أفريل 2024. على النحو التالي: على مستوى: المؤسسات التربوية، مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة أو المكاتب البريدية-في هذه الحالة-توضع الرسالة في ظرف بريدي مغلق. دون الحاجة لوضع الطابع البريدي، يحمل العنوان التالي: السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مع ذكر الولاية المعنية) وإضافة عبارة: “المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل لسنة 2024”.

أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل: على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

وبخصوص نتائج المسابقة، يتم الإعلان عن الفائزين على المستوى الوطني مطلع شهر ماي 2024.

يشار أن أفضل رسالة على المستوى الوطني ترسل إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي. من أجل تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل، قبل تاريخ 05 ماي 2024.

كما أشارت الوزارة أن أصحاب أفضل الرسائل على المستوى الوطني يتحصلون على جوائز قيمة.

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