إطلاق المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل

نظمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبريد الجزائر، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزارة البيئة وجودة الحياة و الهيئةُ الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل في طبعتها لسنة 2025.

ويأتي هذا، تحضيرا لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية للأطفال لكتابة الرسائل فـي نسختهـا الرابعة والخمسين (54). التي تحمل موضوع: “تخيل أنك المحيط. أكتب رسالة إلى شخص ما. تشرح فيها لماذا وكيف ينبغي له أن يعتني بك ويحميك”.

وتُعتبر هذه المسابقة وسيلة ممتازة من أجل المساهمة في تطوير قدرات الأطفال في فن كتابة الرسائل. وكذا في صقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق استعمال الكلمات.

كما تساهم كذلك على إبراز الدور الاجتماعي والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

هذا، ويرتبط موضوع المسابقة لهذه السنة، بالحفاظ على المحيطات. واستخدامها على نحو مستدام ضمن منظومة أهداف التنمية المستدامة.

والأطفال مدعوون للكتابة عن مختلف التحديات التي تواجهها المحيطات والمخاطر التي تتعرض لها. بالإضافة إلى اقتراح حلول عملية لحمايتها والعناية بها، وذلك وفقا لشروط المسابقة التالية:

المسابقة مفتوحة لفئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و15 سنة.

تحرر الرسالة بخط اليد بإحدى اللغات التالية: العربية أو الأمازيغية أو الإنجليزية.

يجب أن تتضمن الرسالة التعريف بصاحبها (الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي. رقم هاتف الوليّ، اسم المؤسسة التربوية مع ذكر الولاية التابعة لها) وأن تتوفر على كل عناصرها.

لا يسمح لنفس الطفل بالمشاركة بأكثر من رسالة واحدة، ولا يجب أن يتجاوز عدد الكلمات المسموح به 800 كلمة.

هذا ويتم ايداع الرسائل في الفترة الممتدة من يوم 05 فيفري إلى غاية يوم 31 مارس 2025 على النحو التالي:

على مستوى: المؤسسات التربوية، مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة. أو المكاتب البريدية، حيث توضع الرسالة في ظرف بريدي مغلق، دون الحاجة لوضع الطابع البريدي. يحمل العنوان التالي: “السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. (مع ذكر الولاية المعنية) وإضافة عبارة: “المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل لسنة 2025”.

وكذا عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاثة مراحل، على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

وترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي. من أجل تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل، قبل تاريخ 05 ماي 2025.

ويتم الإعلان عن الفائزين على المستوى الوطني مطلع شهر ماي. وسيتحصل أصحاب أفضل الرسائل على المستوى الوطني على جوائز قيمة.