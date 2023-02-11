إطلاق المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل وهذه شروطها

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل طبعة 2023.

ونشرت وزارة البريد، شروط هذه المسابقة والتي خصصت هذه السنة، إلى موضوع السلامة المرورية.

وتتضمن المسابقة ما يلي: “تخيل أنك بطل خارق ومهمتك جعل كل طرق العالم أكثر أمنا للأطفال. أكتب رسالة لشخص ما تشرح له فيها ما هي القدرات الخارقة التي ستحتاجها للقيام بمهمتك”.

وتتمثل الفئة العمرية المعنية بالمشاركة في الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 سنة.

وبخصوص شكل الرسالة ومضمونها، تحرر الرسالة خطيا بإحدى اللغتين الوطنيتين: العربية أو الأمازيغية.

ويجب أن تحتوي الرسالة على التعريف بصاحب الرسالة “الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الوليّ، اسم المؤسسة التربوية مع ذكر الولاية التابعة لها”.

وكذا التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام و التوقيع.

وتكون مشاركة نفس الطفل برسالة واحدة فقط، ويجب التقيّد الصارم بالموضوع وبعدد الكلمات المسموح بها والذي يجب أن لاّ يتجاوز 800 كلمة.

خطوات الإشتراك في المسابقة

وسيتم استلام الرسائل في الفترة الممتدة من 14 فيفري إلى غاية 10 أفريل 2023 على النحو التالي:

على مستوى المؤسسات التربوية أو المكاتب البريدية: في هذه الحالة، توضع الرسالة في ظرف بريدي مغلق يحمل العنوان التالي: السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مع ذكر الولاية المعنية. وإضافة عبارة “المسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل”. دون الحاجة لوضع الطابع البريدي.

كما ترسل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل : على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

وستتم إعادة كتابة الرسائل المنتقاة على المستوى الجهوي من طرف أصحابها تحت إشراف لجنة التحكيم.

وترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي. من أجل تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل، و ذلك قبل تاريخ 05 ماي 2023.

هذه المسابقة التي تنظم سنويا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، ستتميز في هذه الطبعة بمساهمة كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة النقل. وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

هذا ويتحصل أصحاب أفضل الرسائل على المستوى الوطني على جوائز قيمة.