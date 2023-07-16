إطلاق المسابقة الوطنية لمنح الجائزة الجزائرية للجودة

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن إجراء مسابقة وطنية لمنح الجائزة الجزائرية للجودة طبعة 2023.

وحسب بيان لوزارة، تهدف المسابقة، إلى مكافأة مجهودات المؤسسات والهيئات على النتائج المتحصل عليها في مجال تحسين وتطوير الجودة.

وتتكون الجائزة الجزائرية للجودة من مكافأة مالية قدرها مليوني (2.000.000) دينار جزائري، وكأس استحقاق، وشهادة شرفية.

وأوضح البيان، أنه على المؤسسات والهيئات المتحصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب نظم التسيير المختلفة، والتي يهمها هذا الإعلان، سحب دفتر شروط المسابقة.

وحددت الوزارة، تاريخ أخر أجل لإيداع ملفات المشاركة يوم 07 سبتمبر 2023.

ويتم سحب دفتر الشروط، لدى العنوان التالي: وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مديرية الجودة والملكية الصناعية، الطابق الخامس، عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي-الأبيار-الجزائر.

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