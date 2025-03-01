إطلاق المكتب الأخضر للتنمية و الشراكة الصناعية

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريّب، اليوم السبت، على إطلاق المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية على مستوى مقر الوزارة، وذلك لمرافقة المشاريع الاستثمارية الصناعية المهيكلة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعويض الواردات.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، سيسمح هذا المكتب، الذي استلم اليوم أولى الملفات على مستواه. بالمعالجة السريعة والمرافقة الإدارية الآنية للمشاريع الصناعية المهيكلة.

يشار أن هذا المكتب سيكون مفتوحا أمام المستثمرين كل أيام العمل المفتوحة في الأسبوع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور