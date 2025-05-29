إطلاق المنافسة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس ”5G”

أعلنت، اليوم الخميس، وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية أنه تم إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس ”5G” من قبل سلطة ضبط البريد و الإتصالات الإلكترونية.

وجاء هذا بعد التكفل بالتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية. لتعميق الدراسات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجية ذات الصلة. في نقلة نوعية نحو تموقع الجزائر كـقطب تكنولوجي إفريقي ومتوسطي.

تندرج هذه الخطوة في إطار الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية التي رسمت معالم جزائر رقمية حديثة، رابحة، ومتصلة بمحيطها الإقليمي والدولي.

وسيتم نشر شبكة الجيل الخامس بصفة تدريجية ابتداء بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الصناعية، مما يعكس إرادة سياسية واضحة لجعل التحول الرقمي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتعزيز السيادة الرقمية.

رزنامة و كيفيات نشر شبكة الجيل الخامس

سيتم الشروع في سحب ملف المزايدة من اليوم 2025 إلى غاية الأول جوان 2.

كما يُنتظر أن يتم المنح المؤقت للرخص يوم 3 جويلية 2025، تزامناً مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الثالثة و الستين لعيد الاستقلال، على يبدأ الإطلاق الفعلي لخدمة الجيل الخامس خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025.

وأكد البيان أن القطاعات ذات الأولوية تتمثل في المدن الذكية، الصناعة 4.0، الصحة الرقمية، والتنقل الذكي.