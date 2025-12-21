إطلاق المنصة الجديدة للخدمات الالكترونية (e-Services)

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية (ARPCE) عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الجديدة للخدمات الالكترونية (e-Services). في إطار استراتيجيتها الرامية إلى عصرنة أساليب العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستخدمين بصفة مستمرة

وقد جرى تصميم هذه المنصة الرقمية المبتكرة لتمكين المهنيين والمتعاملين في قطاعي البريد والاتصالات الالكترونية. من إيداع طلبات الخدمات وتتبعها ومعالجتها عن بُعد. بما يضمن سرعة أكبر. وشفافية أعلى. ونجاعة محسّنة في معالجة الإجراءات الإدارية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه سلطة الضبط. بهدف تحديث طرق التسيير. تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز جودة الخدمة العمومية. بما يستجيب لتطلعات المستخدمين ومتطلبات العصر الرقمي.

ومن خلال إطلاق هذه المنصة، تُجدد سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التزامها بتطوير خدماتها، تحسين الأداء الإداري. وتكريس مبدأ القرب من المستخدم، خدمةً للمهنيين وكافة الفاعلين في القطاع.

هذا، و يمكن الولوج إلى المنصة ابتداءً من الآن عبر الرابط https://esvc.arpce.dz/