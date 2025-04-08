إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بالجزائر

تم اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي لمنصة الرقمية ”STUDY IN ALGERIA ” الخاصة بالطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بالجزائر.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، على مراسم الإطلاق الرسمي لمنصة الرقمية STUDY IN ALGERIA الخاصة بالطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بالجزائر، وذلك تنفيدا وتطبيقا للمرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات وشروط قبول الطالب الدولي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين.

وجرت مراسم إطلاق هذه المنصة بحضور أصحاب السفراء المعتمدين بالجزائر، وكذا الطلبة الدوليين أصدقاء الوزير.