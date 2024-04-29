إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بصندوق FSPE غدا

أعلن وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه سيتم غدا الثلاثاء، اطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالصندوق الخاص بترقية الصادرات FSPE.

وأوضح الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه رفقة وزير النقل، على افتتاح الطبيعة السابعة للصالون الدولي للنقل واللوجيستيك LOGISTICAL، بوهران، أنه سيتم إطلاق هذه المنصة، للتكفل بكل التعويضات المتعلقة بالامتيازات التي يتضمنها هذا الصندوق لفائدة المصدرين. وكذا ومتابعة طلباتهم الكترونيا دون عناء التنقل إلى الإدارة المركزية.

وبخصوص الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها اليوم، بين قطاعي التجارة والنقل، أوضح زيتوني، أنها تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتكاليف النقل في اطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات FSPE الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة المصدرين في قانون المالية لسنة 2024.

مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستمكن المصدرين الجزائريين من الحصول على خصم يقدر بـ 50 بالمئة. يؤخذ على عاتق هذا الصندوق من خلال تعويض شركات النقل المتعاقدة مع قطاع التجارة مباشرة.