إطلاق المنصة الرقمية لاستيراد الخدمات ابتداءً من 1 أوت المقبل

أطلقت وزارة التجارة الخارجية المنصة الرقمية لاستيراد الخدمات، وذلك في إطار مواصلة تجسيد برنامج رقمنة قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وعصرنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأنهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أشخاصًا طبيعيين ومعنويين، أنه سيتم ابتداءً من 1 أوت 2026 إطلاق المنصة الرقمية الخاصة باستيراد الخدمات.

وبحسب البيان ذاته، ستمثل هذه المنصة فضاءً رقميًا موحدًا لإيداع ومعالجة ومتابعة طلبات استيراد الخدمات، بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتحسين آجال معالجة الملفات، وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت الوزارة أن جميع إجراءات استيراد الخدمات تتم ابتداءً من التاريخ المذكور، حصريًا عبر هذه المنصة الرقمية، التي سيكون الولوج إليها متاحًا ابتداءً من 1 أوت 2026 عبر الرابط الإلكتروني التالي: services.mcepe.gov.dz