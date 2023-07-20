إطلاق المنصة الرقمية لتعليم الإنجليزية لحاملي البكالوريا الجدد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه تم تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط لتعليم الإنجليزية للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا.

وأشار بداري في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن حاملي شهادة البكالوريا الجدد الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ درجة (B2). أنه تم اليوم، الخميس 20 جويلية 2023، تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط “Massive Open Online Courses”. الدروس المكثفة المفتوحة عبر الخط ” MOOC إلى غاية 20 سبتمبر 2023.

كما أشار الوزير إلى أنه ومن أجل الولوج إلى هذه المنصة يرجى إستعمال الرابط الأتي:

https://dual-mesrs.dz/…/course-v1:MESRS+Bac_B2_01…/about. وذلك بإستخدام رقم التسجيل والرقم السري الواردان في كشف النقاط.