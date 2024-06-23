إطلاق المنصة الرقمية لتنشيط مجالس رجال الأعمال

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إطلاق المنصة الرقمية المصممة لتأطير وتنشيط مجالس رجال الأعمال مع الربط بين القطاعات والهيئات المعنية.

وأوضح الوزير، في كلمة له خلال الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية بفندق الأوراسي، أن هذه المنصة الرقمية، ستضمن إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على كافة المستجدات.

وشدّد زيتوني، في كلمته، على ضرورة تفعيل دور رجال مجالس الأعمال، والذي اعتبر أنها لم تؤدي الأهداف المرجوة منها.

ولذك، أعلن الوزير، أنه تقرّر تنظيم ورشات عمل لوضع التصورات المستقبلية والأهداف الإستراتيجية لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لهذه الفواعل الاقتصادية. وتعزيز النفوذ في الأسواق العالمية في ظل سياسية الانفتاح الإقتصادي للجزائر على الخارج.

ولفت الوزير، إلى أنه وبفضل إصلاحات رئيس الجمهورية تمكنت بلادنا من تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في ظرف 4 سنوات ونصف. حيث حقّق الاقتصاد نتائج ملموسة حوّلت الجزائر من بلد مستورد لكل احتياجاته إلى بلد منتج ومصدّر للكثير من السلع، والتي أصبحت تنافس المنتوجات الأجنبية.

وفي الأخير، كشف الوزير، عن توقيع إتفاقية إطار بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمعهد الدبوماسي للعلاقات الخارجية. لتطوير المعارف لدى المتعاملين الإقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية وتأهيلهم وفق المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية.

أهداف المنصة الخاصة بتسيير مجالس رجال الأعمال

تعزيز التبادل التجاري: تسعى مجالس رجال الاعمال إلى زيادة حجم التجارة بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتشجيع التبادل التجاري الثنائي.

تعزيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر وتشجيع الشركات الجزائرية على الاستثمار في الخارج من خلال توفير المعلومات والدعم اللازم.

توفير منصة للشراكة والتعاون من خلال توفير بيئة تجارية تشجع على تطوير الشراكات والتعاون بين الشركات في الجزائر والشركات الأجنبية في مختلف القطاعات.

تعزيز الابتكار والتطوير: تشجع مجالس رجال الأعمال عبر تبادل الأفكار والمعرفة وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتطوير التقني والصناعي.

تقديم الدعم والمشورة: تعمل مجالس رجال الأعمال على تقديم الدعم والمشورة للشركات الجزائرية والشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالأعمال التجارية.

تعزيز التواصل والشراكات: تقدم مجالس رجال الأعمال فرصًا للتواصل وبناء الشركات بين رجال الأعمال والشركات والمسؤولين الحكوميين في الجزائر والدول الشقيقة والصديقة.