أشرف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل، سليم جعلال، نيابة عن الوزير، على إطلاق المنصة الرقمية للمجتمع المينائي.وتمت فعاليات إطلاق هذه المنصة الرقمية، نهار اليوم الإثنين، بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة.

بهذه المناسبة، ألقى الأمين العام كلمة نيابة عن الوزير، حول هذه المبادرة، التي تأتي في إطار رقمنة قطاع الأشغال العمومية والنقل وعصرنته.وكذا القضاء على البيروقراطية وتسهيل مختلف الاجراءات ما يسمح بتقليص الوقت المستغرق في إنهاء هذه الإجراءات.

ووجه ذات المتحدث، الشكر في الأخير، لكل من ساهم في إعداد هذه المنصة، بمجمع الموانئ الجزائرية SERPORT.ودعا الأمين العام، إلى إنجاح هذه المبادرة، من طرف جميع المتدخلين والمتعاملين المعنيين بها.