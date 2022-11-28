إطلاق المنصة الرقمية لنشاطي الوكلاء وتصنيع المركبات

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة. ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات.

وعليه، فإن وزارة الصناعة، تدعوا المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما. بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من اليوم، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط التالي https://dispositifs.industrie.gov.dz

ويأتي هذا تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022. المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.