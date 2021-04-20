إطلاق المنصة الرقمية “لوحتي” لعرض وبيع اللوحات الفنية

أشرفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، على إطلاق المنصة الرقمية “لوحتي”، بقصر الثّقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، ستُتيح منصة “لوحتي” عرض وبيع اللوحات الفنية الخاصة بعديد الفنانين عبر النت.

وأكدت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن منصّة “لوحتي” ستُساهم في التعجيل ببعث تجارب أخرى خاصّة من لدن المحترفين وأهل الفنّ.

وأشارت الوزيرة، إلى أن “لوحتي” ستكون فضاء يضمن القيمة والتقدير للفنان والزبون والمتذوّق.

ودعت الوزيرة، كل الفاعلين في مجال الفنّ، إلى مرافقة المشروع والسّعي لمواكبته.

وأشار بيان الوزارة، إلى إن المنصة الرقمية “لوحتي” تدخل في إطار استراتيجية وزارة الثّقافة القائمة على رقمنة القطاع.

ويمكن الإطلاع على منصة لوحتي عبر هذا الرابط: www.lawhati.dz