إطلاق المنصة الوطنية لخبرة الدعائم البيداغوجية لتعزيز جودة التعليم عن بُعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق المنصة الوطنية لخبرة الدعائم البيداغوجية عبر الخط. في إطار تعزيز التعليم عن بعد وترقية جودة المضامين الرقمية. الموجهة للطلبة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنصيب ومتابعة وتقييم التعليم عن بعد، أن هذه المنصة تهدف. إلى تنظيم عملية تقييم ومطابقة الدروس. والدعائم البيداغوجية المنشورة إلكترونيًا. وفق آليات مضبوطة تضمن الشفافية والموضوعية.

وبحسب نظام الخبرة المعتمد، فإن كل أستاذ مؤلف لدعامة. بيداغوجية تستوفي الشروط المحددة، يمكنه إيداع طلب خبرة عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك. غير أن تسجيل الدعامة لا يصبح ساري المفعول إلا بعد مرور سداسي كامل من التدريس الفعلي عبر الخط.

وتُسند مهمة تقييم المحتوى إلى خبيرين يتم اختيارهما عشوائيًا عبر المنصة، على أن يتم تعيين. قائمة الخبراء من طرف اللجنة الوطنية، بالتشاور مع مسؤولي المؤسسات الجامعية. كما يُشترط أن يكون أحد الخبيرين من المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها صاحب الدعامة.

وفي حال تباين آراء الخبيرين، تنص الإجراءات على اللجوء إلى خبرة ثالثة للفصل في التقييم، بما يضمن مصداقية العملية ونجاعتها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتكريس التحول الرقمي في الجامعة الجزائرية، والارتقاء بجودة التعليم الإلكتروني، عبر إرساء معايير واضحة لتقييم المحتوى البيداغوجي المنشور على المنصات الرقمية.