إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة الـسابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز 

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على مراسم الاطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة الـ 07 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وكان عرقاب خلال هذه المراسم مرفوقا بوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي. ووزير الاتصال محمد لعقاب، وبحضور الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل.

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